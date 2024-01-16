Защитник «Локомотива» Фассон вызван в олимпийскую сборную Бразилии

Как стало известно «СЭ», бразильский защитник московского «Локомотива» Лукас Фассон вызван в олимпийскую сборную своей страны. В настоящий момент клуб обсуждает с Федерацией футбола Бразилии условия отъезда игрока в расположение сборной со сборов красно-зеленых в ОАЭ.

Фассон не входил в первоначальный состав команды, озвученный национальной федерацией 5 января. Ранее в олимпийскую сборную Бразилии также был вызван армеец Келлвен.

Олимпийский отборочный турнир КОНМЕБОЛ пройдет с 20 января по 11 февраля 2024 года. По его итогам две команды получат право принять участие в футбольном турнире Олимпийских игр-2024. Сборная Бразилии сыграет в группе с Венесуэлой, Колумбией, Боливией и Эквадором.