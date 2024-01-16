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Сегодня, 08:31

Галактионов — о вызове Фассона в олимпийскую сборную Бразилии: «Понимаем, что это важно для игрока»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов поделился с «СЭ» мнением относительно вызова защитника команды Лукаса Фассона в олимпийскую сборную Бразилии.

«Пришел вызов в олимпийскую сборную Бразилию. Сможет ли он попасть в финальную заявку на турнир? Надо понимать, из каких клубов представлены игроки в национальной команде. Мы понимаем, что для игрока это важный период. Он сможет зарекомендовать себя. Нет проблем», — сказал Галактионов «СЭ».

Фассон не входил в первоначальный состав команды, озвученный национальной федерацией 5 января. Ранее в олимпийскую сборную Бразилии также был вызван армеец Келлвен.

Олимпийский отборочный турнир КОНМЕБОЛ пройдет с 20 января по 11 февраля 2024 года. По его итогам две команды получат право принять участие в футбольном турнире Олимпийских игр-2024. Сборная Бразилии сыграет в группе с Венесуэлой, Колумбией, Боливией и Эквадором.

Сборная Бразилии по футболу
ФК Локомотив (Москва)
Лукас Фассон
Михаил Галактионов
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Защитник «Локомотива» Фассон вызван в олимпийскую сборную Бразилии
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
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