«Сочи» — «Краснодар»: команды обменялись забитыми мячами в первом тайме южного дерби

«Сочи» и «Краснодар» обменялись забитыми голами в первом тайме матча 29-го тура РПЛ — 1:1.

На 5-й минуте встрече счет открыл полузащитник «быков» Никита Кривцов. Соперник ответил забитым мячом форварда Сауля Гуарирапы (43).

Игра между командами проходит в Сочи на стадионе «Фишт». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.