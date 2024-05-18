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Сегодня, 19:48

«Сочи» — «Краснодар»: команды обменялись забитыми мячами в первом тайме южного дерби

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«Сочи» и «Краснодар» обменялись забитыми голами в первом тайме матча 29-го тура РПЛ — 1:1.

На 5-й минуте встрече счет открыл полузащитник «быков» Никита Кривцов. Соперник ответил забитым мячом форварда Сауля Гуарирапы (43).

Игра между командами проходит в Сочи на стадионе «Фишт». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
18 мая, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Краснодар

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Сочи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
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Джон Кордоба

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 14
П
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Локомотив

 15
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Константин Тюкавин

Динамо

 9
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

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 22 1 9
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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 23 1 4
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