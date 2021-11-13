«Локомотив» хочет оформить российское гражданство Мампаси. Он родился в Донецке

«Локомотив» собирается оформить гражданство России защитнику «Шахтера» Марку Мампасси, который в ближайшее время может перейти в московский клуб, сообщает «Чемпионат».

По сведениям источника, «Локомотив» хочет сделать 18-летнему украинцу российский паспорт, чтобы тот не считался легионером в РПЛ. Футболист родился в Донецке, жители которого имеют право на упрощенное получение гражданства России.

В пятницу, 12 ноября, «Чемпионат» сообщил, что 18-летний украинец близок к переходу в «Локомотив», а трансфер может состояться уже этой зимой.

В нынешнем сезоне Мампаси провел 12 матчей во всех турнирах, сделал одну результативную передачи и получил пять желтых карточек.