Агент Мампасси о возможном переходе в «Локомотив»: «Игроком интересуются четыре топ-клуба из России»
Вадим Шаблий, агент защитника «Шахтера» Марка Мампасси, отреагировал на информацию о возможном переходе игрока в «Локомотив».
«К Мампасси очень много интереса со стороны абсолютно разных стран и клубов. Сейчас игрок думает, какой вариант ему подойдет для прогресса. В данный момент им интересуются четыре российский топ-клуба. В теории этой зимой он может перебраться в Россию», — сказал Шаблий «СЭ».
В пятницу, 12 ноября, «Чемпионат» сообщил, что 18-летний украинец близок к переходу в «Локомотив», а трансфер может состояться уже этой зимой.
В нынешнем сезоне Мампаси провел 12 матчей во всех турнирах, сделал одну результативную передачи и получил пять желтых карточек.
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