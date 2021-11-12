Агент Мампасси о возможном переходе в «Локомотив»: «Игроком интересуются четыре топ-клуба из России»

Вадим Шаблий, агент защитника «Шахтера» Марка Мампасси, отреагировал на информацию о возможном переходе игрока в «Локомотив».

«К Мампасси очень много интереса со стороны абсолютно разных стран и клубов. Сейчас игрок думает, какой вариант ему подойдет для прогресса. В данный момент им интересуются четыре российский топ-клуба. В теории этой зимой он может перебраться в Россию», — сказал Шаблий «СЭ».

В пятницу, 12 ноября, «Чемпионат» сообщил, что 18-летний украинец близок к переходу в «Локомотив», а трансфер может состояться уже этой зимой.

В нынешнем сезоне Мампаси провел 12 матчей во всех турнирах, сделал одну результативную передачи и получил пять желтых карточек.