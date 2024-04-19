Личка считает, что «Динамо» закончило борьбу за чемпионство

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос задачах команды на оставшуюся часть сезона.

«У нас не получилось выиграть три подряд матча в чемпионате России, добиться результата. Я говорил ребятам, что мне не нравится нынешняя игра команды. Мы можем добавить во многих аспектах. Как бы грустно ни было, но наша гонка с «Зенитом» закончилась. Надо стараться сохранить третье место, сейчас это наша основная задача в чемпионате. И бороться дальше в Кубке России, чтобы выйти в финал», — сказал Личка «СЭ».

«Динамо» после 23 матчей занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков. Во втором этапе 1/2 финала Пути регионов Кубка России «Динамо» сыграет против «Спартака».

21 апреля бело-голубые на выезде сыграют с «Пари НН» в 25-м туре РПЛ.