Семак: «Оренбург» — одна из лучших команд в весенней части сезона»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о борьбе за выживание в РПЛ.

— Что вы думаете про борьбу среди аутсайдеров в этом сезоне? «Оренбург» где-то близко, там большая заруба идет. Больше ли там интриги, чем наверху? Знаете ли тех, кто вылетит, не называя их... Как вам кажется?

— Нет, конечно не знаю. Думаю, этого не знает никто. Борьба идет и вверху достаточно напряженная. Только в последнем туре мы немножко заработали себе право на ошибку, но всего на одну. Естественно, это не говорит о том, что мы имеем какое-то серьезное преимущество. Что касается «Оренбурга», эта команда в весенней части одна из лучших. Набрали столько же очков, сколько и мы. Только «Ростов» больше набрал. Это говорит о том, что в весенней части команда показывает очень хорошую игру. Самое главное — набранные очки. А второй компонент — команда очень мало пропускает. Всего два пропущенных мяча говорят о том, что команда умеет обороняться. Учитывая наличие достаточно большого количества атакующих игроков. Чем «Оренбург» в последнее время славится — созданием моментов и индивидуальным мастерством тех игроков, которые есть. Плюс команда хорошо обороняется. Поэтому те набранные очки позволили сейчас «Оренбургу» немножко отдалиться от зоны борьбы за прямой вылет, за стыковые матчи.

Что касается других клубов, плотность настолько большая, что любая команда, выиграв 2-3 матча подряд, может покинуть эту зону. И, наоборот, какие-то команды могут обратно приблизиться. Поэтому борьба очень серьезная и каждая игра в этом отношении и вверху, что касается нас, и внизу, что касается нескольких клубов, она достаточно серьезная.

«Оренбург» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 26 очков. От зоны стыковых матчей команду отделяют три очка.