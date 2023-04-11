Левников: «ЭСК РФС единогласно признала ошибочным пенальти в ворота «Динамо» в матче со «Спартаком»

Член Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) РФС Николай Левников прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота «Динамо» на 84-й минуте матча 22-го тура чемпионата России со «Спартаком» (3:3).

«ЭСК признала, что в первом моменте с падением Зобнина нарушения правил не было, момент несложный, особенно с точки зрения просмотра на мониторе, сказал Левников в эфире «Матч Премьер». — В игре, согласен с Алексеем Николаевым, судье, может быть, было трудно увидеть все детали единоборства, но при подходе к монитору он должен был посмотреть, может быть, чуть дольше и убедиться, что контакт защитника с телом нападающего несущественный, падение игрока команды «Спартак» началось не от контакта, он сам подгибает ноги, складывается и падает. Не всякий физический контакт является основанием для назначения 11-метрового удара. Здесь комиссия единогласно признала, что судья ошибся, ВАР правильно его подзывал, он должен был изменить свое решение».

Главный арбитр встречи Сергей Иванов в конце матча назначил пенальти в ворота «Динамо» за фол защитника бело-голубых Эли Дасы против полузащитника «Спартака» Романа Зобнина. 11-метровый реализовал форвард красно-белых Александр Соболев.

«Спартак» после 22 туров располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 42 очка. «Динамо» с 36 очками занимает шестое место.