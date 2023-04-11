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Гладилин выделил главную причину проблем «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник и член тренерского штаба московского «Спартака» Валерий Гладилин объяснил, почему команда неудачно выступает после возобновления сезона в РПЛ.

«Основная причина заключается в том, что выбыли из строя сразу два лидера. Прежде всего, это Джикия в обороне. Из-за этого сразу нарушились связи в игре защиты. И Промес, который и организует атаки, и сам забивает. В команде есть два лидера, а заменить их некем. Третьего лидера не нашлось. В этом основная проблема. Можно, конечно, сетовать на невезение и обстоятельства, но это уже оправдания», — приводит слова Гладилина Vprognoze.ru.

После возобновления чемпионата РПЛ «Спартак» одержал одну победу при трех ничьих и одном поражении с разницей забитых и пропущенных мячей 8-9. При этом отставание москвичей от лидирующего «Зенита» из Санкт-Петербурга увеличилось с 6 до 12 очков, и они опустились со второго на третье место в турнирной таблице, пропустив вперед «Ростов».

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10791680-gladilin-vydelil-glavnuyu-prichinu-problem-spartaka.html
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    И В Н П +/- О
    1
    		 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
    2
    		 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
    3
    		 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
    4
    		 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
    5
    		 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
    6
    		 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
    7
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    8
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