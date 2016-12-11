23:35 11 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Леонид Слуцкий: "Мне хамил болельщик, который обещал купить бегемота"

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Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в интервью обозревателю "СЭ" Юрию ГОЛЫШАКУ рассказал о подробностях конфликта с болельщиком армейского клуба после матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" (1:3), проходившего в Лондоне.

 
Леонид СЛУЦКИЙ.Леонид Слуцкий: "С кем я хотел разобраться на "Уэмбли"

– Вся страна задается вопросами – что должен был сказать тот человек с трибуны, чтоб вы так полыхнули?

– Вот это единственная тема про ЦСКА, о которой могу говорить. Как раз про этого человека. Его фамилия Маликов, кличка Микамо. Считает себя VIP-болельщиком, который якобы многое делает для клуба. На каком-то этапе был его спонсором. Когда-то перечислил школе три миллиона – за что ему огромное спасибо. Считает, что вправе критиковать тренеров, оценивать внутреннюю жизнь клуба, вступать в открытое противоборство с тренерским составом, с руководителями.

К сожалению, сегодня многие люди могут быть услышанными. Потому что есть интернет, есть возможность подойти где-то на трибуне близко. Он на протяжении многих лет неоднократно ко мне обращался с хамскими заявлениями. Это тот болельщик, который обещал купить бегемота, знаменитая история…

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КОММЕНТАРИИ (15)
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delacrua

надо было закидать леню плюшевыми бегемотами. забавно получилось бы )))

14:27

Garik20002

Раньше симпатизировал болелам ЦСКА, а теперь противно даже смотреть. Неблагодарные свиньи (во парадокс!).

11:01

Spiridonovich

Конечно, правда глаза колет. Привык наш "феномен",что он русский Моуринью, русский Лёв, великий стратег и тактик и прочие льстивые эпитеты, которыми награждала его еврейское сообщество. На самом деле его заслуги в футболе весьма сомнительны. Три, купленных чемпионства за деньги Гинера, создание убогой, трусливой команды, ни одного подготовленного игрока для сборной. На международной арене, сплошной позор , издевательство над болельщиками, анти рекорды. Порядочный человек, которому не дано быть тренером, давно бы подал в отставку.

10:04

волга свечи

Расскачивающего бегемота???

07:36

MarkThess

Боярин.

02:19

вперёд Спартак!

Надо подать на болельщика в суд за невыполнение обещания по покупке бегемота!))))))))))))))))))

02:05

spetrov

...А в принципе я считаю, молчал бы он про это дело, было бы лучше для всех. Но порисоваться не терпелось.

00:11

П_о_в_а_р

CanagliaVova VIP-быдло ---------------------------------- Бгг.)) Высоконравственный интеллектуал.))

00:10

spetrov

CanagliaVova, вы с Ко, как всегда, судите по себе. На всякий случай, этот человек на свои средства снимал фильм на 100-летие ЦСКА и проталкивал его на телевидение, когда клуб даже не почесался об этом.

00:04

Thergothon

дайте сразу полное интервю... задолбали дробить на куски

00:01

spetrov

Если меня не подводит память, там и зоопарк-то возник на втором этапе. Изначально речь вроде бы шла про подарить лично. Но не каждый зоопарк будет рад такому подарку. В московском зоопарке бегемотов вообще нет (и не было на тот момент). Соответственно, эквивалент суммы был перечислен в футбольную школу ЦСКА. Так что свои обещания перед тренером Михаил, считаю, выполнил. Тем более что финансовых проблем не испытывает. Леонид Викторович же хотел именно бегемота, причем почему-то не к себе домой.

23:59 11 декабря

CanagliaVova

VIP-быдло

23:51 11 декабря

shpasic

и чё? работать надо, а не выяснять, где там кто хамил на трибунах. а то в группе среди противников ни одного чемпиона, а они последнее место занимают.

23:48 11 декабря

П_о_в_а_р

Это тот болельщик, который обещал купить бегемота, знаменитая история… --------------------- Бугага.))

23:48 11 декабря

П_о_в_а_р

К сожалению, сегодня многие люди могут быть услышанными. --------------------- Ох ты ж как недемакратичненька.)) Леонид Викторович, да вы шо такое гутарите?)

23:47 11 декабря

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Материалы других СМИ