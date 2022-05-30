Леонид Федун провел встречу с Паоло Ваноли

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что владелец клуба Леонид Федун провел встречу с главным тренером команды Паоло Ваноли.

«Сегодня состоялась встреча Леонида Федуна и Паоло Ваноли. Председатель совета директоров и главный тренер обсуждали подготовку команды к следующему сезону и матчу за Суперкубок. Тема отставки, которая обсуждается в Telegram-каналах, не поднималась», — заявил Зеленов.

49-летний итальянский специалист возглавил красно-белых в декабре 2021 года. Под его руководством «Спартак» занял 10-е место по итогам сезона в премьер-лиге, а также выиграл БЕТСИТИ Кубок России.