Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 11:52

В «Спартаке» ответили, останется ли Ваноли в клубе

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Паоло Ваноли.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос о будущем главного тренера Паоло Ваноли в московском клубе.

«Уйдет ли Ваноли? Не знаю. Надеюсь, что нет. Пока на эту тему мы не разговаривали», — сказал Мележиков «СЭ».

29 мая владелец клуба Леонид Федун отметил, что будущее тренера будет зависеть не от него.

49-летний итальянский специалист возглавил красно-белых в декабре 2021 года. Под его руководством «Спартак» занял 10-е место по итогам сезона в премьер-лиге, а также выиграл БЕТСИТИ Кубок России.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В Ростове за несколько метров до финиша погиб марафонец. Таких трагедий не избежать
Сергей Степашин: «Сергей Лавров блестящий болельщик, знает всех футболистов «Спартака», пусть он душой отдохнет»
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Кобелев назвал потерей уход Шиманьски из «Динамо»
Дюков — о возможном переносе старта сезона: «Будем руководствоваться пожеланиями клубов»
Дюков назвал слухами информацию о возможном уходе Хачатурянца с поста президента РПЛ
Агент Моро ответил на вопрос о возможном уходе Николы из «Динамо»
Отец Агаларова: «Гамид подавлен после вылета. По контракту пока ничего нового»
В «Химках» назвали слухами новость о переходе Глушакова в «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Максим Деменко прокомментировал уход Сандро Шварца с поста главного тренера «Динамо»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости