В «Спартаке» ответили, останется ли Ваноли в клубе

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос о будущем главного тренера Паоло Ваноли в московском клубе.

«Уйдет ли Ваноли? Не знаю. Надеюсь, что нет. Пока на эту тему мы не разговаривали», — сказал Мележиков «СЭ».

29 мая владелец клуба Леонид Федун отметил, что будущее тренера будет зависеть не от него.

49-летний итальянский специалист возглавил красно-белых в декабре 2021 года. Под его руководством «Спартак» занял 10-е место по итогам сезона в премьер-лиге, а также выиграл БЕТСИТИ Кубок России.