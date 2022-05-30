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Губерниев: «Мы должны быть готовы, что все иностранцы уйдут, кроме Промеса»

Губерниев высказался о возможном уходе Ваноли из «Спартака»
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном уходе Паоло Ваноли из «Спартака».

«Сейчас такая международная ситуация, что мы должны быть готовы к тому, что все иностранцы уйдут, кроме Промеса. У него уголовка в Европе. И кажется, он будет играть здесь все время. Да, «Спартак» потеряет, если уйдет Ваноли: он выиграл трофей и временами команда показала неплохую качественную игру. Но мы должны быть готовы к этому. Было бы здорово, если бы он порулил еще сезон командой», — сказал Губерниев «СЭ».

49-летний итальянский специалист возглавил красно-белых в декабре 2021 года. Под его руководством «Спартак» занял 10-е место по итогам сезона в премьер-лиге, а также выиграл БЕТСИТИ Кубок России.

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков также отметил, что надеется на продолжение работы Ваноли в клубе.

Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Губерниев
Паоло Ваноли
5
5
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

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Горан Чаушич

Горан Чаушич

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