Губерниев: «Мы должны быть готовы, что все иностранцы уйдут, кроме Промеса»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном уходе Паоло Ваноли из «Спартака».

«Сейчас такая международная ситуация, что мы должны быть готовы к тому, что все иностранцы уйдут, кроме Промеса. У него уголовка в Европе. И кажется, он будет играть здесь все время. Да, «Спартак» потеряет, если уйдет Ваноли: он выиграл трофей и временами команда показала неплохую качественную игру. Но мы должны быть готовы к этому. Было бы здорово, если бы он порулил еще сезон командой», — сказал Губерниев «СЭ».

49-летний итальянский специалист возглавил красно-белых в декабре 2021 года. Под его руководством «Спартак» занял 10-е место по итогам сезона в премьер-лиге, а также выиграл БЕТСИТИ Кубок России.

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков также отметил, что надеется на продолжение работы Ваноли в клубе.