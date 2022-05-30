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Ваноли ничего не говорил об уходе из «Спартака». Все решится до начала июня

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Читать «СЭ» в
Паоло Ваноли.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Стадион «Монтиндон».
Фото Георгий Кудинов, «СЭ»
Стадион «Монтиндон».
Фото Георгий Кудинов, «СЭ»
Стадион «Монтиндон».
Фото Георгий Кудинов, «СЭ»
Стадион «Монтиндон».
Фото Георгий Кудинов, «СЭ»
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Корреспондент «СЭ» — о начале тренерского пути обладателя Кубка страны-2022 и его ближайшем будущем.

В начале 2007-го со «Спартаком» работал Владимир Федотов, которого в конце июня сменил Станислав Черчесов, финишировавший тогда в РПЛ вторым. Именно в тот год триумфатор Кубка-2021/22 Паоло Ваноли начинал свою тренерскую карьеру — в любительском клубе «Домельяра», местечке километрах в двадцати от Вероны. В первый из двух проведенных там сезонов Паоло занял шестое место в турнире 18 команд в группе С (одна из девяти географических зон) любительской лиги.

Это уже потом была многолетняя работа в Федерации футбола Италии, сотрудничество с Антонио Конте в «Челси» и «Интере», но дорога к Кубку России-2022 стартовала именно из той провинции. Недавно я побывал там — чтобы изнутри понять, откуда вышел тренер Ваноли.

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Домельяра — поселение, где проживает около 4 тысяч человек. Ничем особенным оно не выделяется, и на Апеннинах о нем вообще мало кто слышал. Зато местные гордятся тем, что их городок — важная транспортная развязка недалеко от шедевра мировой культуры Вероны. Стадион, где принимают соперников сразу две (при таком-то населении!) региональные команды, носит громкое название «Монтиндон». Сейчас на нем уложено искусственное поле, а вот во времена Паоло газон был натуральным.

Стадион «Монтиндон». Фото Георгий Кудинов, "СЭ"
Стадион «Монтиндон».
Георгий Кудинов, Фото «СЭ»

Если верить официальным цифрам, то арена, куда болельщики в дни матчей съезжаются со всей округи, вмещает аж до 1 тысячи человек. Правда, на схеме, прикрепленной на заборе у входа, указано намного меньше сидячих мест, но не станем мелочиться. Уже сам факт наличия билетной кассы, синтетического покрытия (пусть не последнего поколения), трибун и парковки свидетельствует: свой футбол в этой глубинке жив до сих пор!

Стадион «Монтиндон». Фото Георгий Кудинов, "СЭ"
Стадион «Монтиндон».
Георгий Кудинов, Фото «СЭ»

А вот поговорить, к сожалению, оказалось не с кем. Я оказался в Домельяре и ее окрестностях (стадион расположен как раз за чертой городка) в первой половине дня, и «Монтиндон» встретил меня замками на воротах. Зато объявление гласило, что билет на домашние встречи одного из двух местных коллективов стоит 10 евро. Огромные деньги по меркам итальянской провинции — и с учетом того, что это всего-навсего любительская лига!

Стадион «Монтиндон». Фото Георгий Кудинов, "СЭ"
Стадион «Монтиндон».
Георгий Кудинов, Фото «СЭ»
Стадион «Монтиндон». Фото Георгий Кудинов, "СЭ"
Стадион «Монтиндон».
Георгий Кудинов, Фото «СЭ»

Если «Монтиндон», расположенный рядом с небольшой промзоной, утром выглядел безжизненно, то в самой Домельяре происходило некое движение. И в результате недолгих поисков я наткнулся на то, что, по всей видимости, является местным тренировочным центром. Разумеется, это словосочетание в данном случае гипербола, но ведь и «Домельяра» Ваноли выступала в любительской лиге: не в Тарасовках же и Коверчано тренироваться этим ребятам, хватит и одного полудеревенского поля.

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А вот продолжит ли Паоло работу в «Спартаке» и выведет ли именно он красно-белых на июльскую битву за Суперкубок против «Зенита», станет окончательно известно 1 или 2 июня. В самом начале лета Ваноли отправится из Москвы на родину — в отпуск. Вот до этого момента все и прояснится, что логично.

По состоянию же на утро понедельника, 30 мая, Паоло оставался главным тренером «Спартака» и никому не афишировал свой уход. Другое дело, что в наше непростое время все может измениться в секунды, так что делать окончательные выводы рано.

Ждем начала июня.

01.06.2022 | Италия — Аргентина
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
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 1 : 2
21.05 17:00
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Рубин – Уфа
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Химки – Спартак
 2 : 1
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