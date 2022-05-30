Ваноли ничего не говорил об уходе из «Спартака». Все решится до начала июня
В начале 2007-го со «Спартаком» работал Владимир Федотов, которого в конце июня сменил Станислав Черчесов, финишировавший тогда в РПЛ вторым. Именно в тот год триумфатор Кубка-2021/22 Паоло Ваноли начинал свою тренерскую карьеру — в любительском клубе «Домельяра», местечке километрах в двадцати от Вероны. В первый из двух проведенных там сезонов Паоло занял шестое место в турнире 18 команд в группе С (одна из девяти географических зон) любительской лиги.
Это уже потом была многолетняя работа в Федерации футбола Италии, сотрудничество с Антонио Конте в «Челси» и «Интере», но дорога к Кубку России-2022 стартовала именно из той провинции. Недавно я побывал там — чтобы изнутри понять, откуда вышел тренер Ваноли.
Домельяра — поселение, где проживает около 4 тысяч человек. Ничем особенным оно не выделяется, и на Апеннинах о нем вообще мало кто слышал. Зато местные гордятся тем, что их городок — важная транспортная развязка недалеко от шедевра мировой культуры Вероны. Стадион, где принимают соперников сразу две (при таком-то населении!) региональные команды, носит громкое название «Монтиндон». Сейчас на нем уложено искусственное поле, а вот во времена Паоло газон был натуральным.
Если верить официальным цифрам, то арена, куда болельщики в дни матчей съезжаются со всей округи, вмещает аж до 1 тысячи человек. Правда, на схеме, прикрепленной на заборе у входа, указано намного меньше сидячих мест, но не станем мелочиться. Уже сам факт наличия билетной кассы, синтетического покрытия (пусть не последнего поколения), трибун и парковки свидетельствует: свой футбол в этой глубинке жив до сих пор!
А вот поговорить, к сожалению, оказалось не с кем. Я оказался в Домельяре и ее окрестностях (стадион расположен как раз за чертой городка) в первой половине дня, и «Монтиндон» встретил меня замками на воротах. Зато объявление гласило, что билет на домашние встречи одного из двух местных коллективов стоит 10 евро. Огромные деньги по меркам итальянской провинции — и с учетом того, что это всего-навсего любительская лига!
Если «Монтиндон», расположенный рядом с небольшой промзоной, утром выглядел безжизненно, то в самой Домельяре происходило некое движение. И в результате недолгих поисков я наткнулся на то, что, по всей видимости, является местным тренировочным центром. Разумеется, это словосочетание в данном случае гипербола, но ведь и «Домельяра» Ваноли выступала в любительской лиге: не в Тарасовках же и Коверчано тренироваться этим ребятам, хватит и одного полудеревенского поля.
А вот продолжит ли Паоло работу в «Спартаке» и выведет ли именно он красно-белых на июльскую битву за Суперкубок против «Зенита», станет окончательно известно 1 или 2 июня. В самом начале лета Ваноли отправится из Москвы на родину — в отпуск. Вот до этого момента все и прояснится, что логично.
По состоянию же на утро понедельника, 30 мая, Паоло оставался главным тренером «Спартака» и никому не афишировал свой уход. Другое дело, что в наше непростое время все может измениться в секунды, так что делать окончательные выводы рано.
Ждем начала июня.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0