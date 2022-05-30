Ваноли ничего не говорил об уходе из «Спартака». Все решится до начала июня

Корреспондент «СЭ» — о начале тренерского пути обладателя Кубка страны-2022 и его ближайшем будущем.

В начале 2007-го со «Спартаком» работал Владимир Федотов, которого в конце июня сменил Станислав Черчесов, финишировавший тогда в РПЛ вторым. Именно в тот год триумфатор Кубка-2021/22 Паоло Ваноли начинал свою тренерскую карьеру — в любительском клубе «Домельяра», местечке километрах в двадцати от Вероны. В первый из двух проведенных там сезонов Паоло занял шестое место в турнире 18 команд в группе С (одна из девяти географических зон) любительской лиги.

Это уже потом была многолетняя работа в Федерации футбола Италии, сотрудничество с Антонио Конте в «Челси» и «Интере», но дорога к Кубку России-2022 стартовала именно из той провинции. Недавно я побывал там — чтобы изнутри понять, откуда вышел тренер Ваноли.

Домельяра — поселение, где проживает около 4 тысяч человек. Ничем особенным оно не выделяется, и на Апеннинах о нем вообще мало кто слышал. Зато местные гордятся тем, что их городок — важная транспортная развязка недалеко от шедевра мировой культуры Вероны. Стадион, где принимают соперников сразу две (при таком-то населении!) региональные команды, носит громкое название «Монтиндон». Сейчас на нем уложено искусственное поле, а вот во времена Паоло газон был натуральным.

Стадион «Монтиндон». Георгий Кудинов, Фото «СЭ»

Если верить официальным цифрам, то арена, куда болельщики в дни матчей съезжаются со всей округи, вмещает аж до 1 тысячи человек. Правда, на схеме, прикрепленной на заборе у входа, указано намного меньше сидячих мест, но не станем мелочиться. Уже сам факт наличия билетной кассы, синтетического покрытия (пусть не последнего поколения), трибун и парковки свидетельствует: свой футбол в этой глубинке жив до сих пор!

Стадион «Монтиндон». Георгий Кудинов, Фото «СЭ»

А вот поговорить, к сожалению, оказалось не с кем. Я оказался в Домельяре и ее окрестностях (стадион расположен как раз за чертой городка) в первой половине дня, и «Монтиндон» встретил меня замками на воротах. Зато объявление гласило, что билет на домашние встречи одного из двух местных коллективов стоит 10 евро. Огромные деньги по меркам итальянской провинции — и с учетом того, что это всего-навсего любительская лига!

Стадион «Монтиндон». Георгий Кудинов, Фото «СЭ»

Стадион «Монтиндон». Георгий Кудинов, Фото «СЭ»

Если «Монтиндон», расположенный рядом с небольшой промзоной, утром выглядел безжизненно, то в самой Домельяре происходило некое движение. И в результате недолгих поисков я наткнулся на то, что, по всей видимости, является местным тренировочным центром. Разумеется, это словосочетание в данном случае гипербола, но ведь и «Домельяра» Ваноли выступала в любительской лиге: не в Тарасовках же и Коверчано тренироваться этим ребятам, хватит и одного полудеревенского поля.

А вот продолжит ли Паоло работу в «Спартаке» и выведет ли именно он красно-белых на июльскую битву за Суперкубок против «Зенита», станет окончательно известно 1 или 2 июня. В самом начале лета Ваноли отправится из Москвы на родину — в отпуск. Вот до этого момента все и прояснится, что логично.

По состоянию же на утро понедельника, 30 мая, Паоло оставался главным тренером «Спартака» и никому не афишировал свой уход. Другое дело, что в наше непростое время все может измениться в секунды, так что делать окончательные выводы рано.

Ждем начала июня.

01.06.2022 | Италия — Аргентина