Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Кузяев рассказал об атмосфере в «Зените»

18:51
Далер Кузяев. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
Далер Кузяев. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
Теги:

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев ответил на вопрос об атмосфере в петербургском клубе.

«В «Зените» нормальная, рабочая атмосфера, есть недопонимания, но это нормально. Между игроками и тренером существует диалог. В команде все замечательно», — цитирует Кузяева «СЭ».

В начале марта в СМИ стали появляться новости о том, что главного тренера команды Сергея Семака могут уволить из-за вылета из Лиги чемпионов и Кубка России. После 23 туров чемпионата России «Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...