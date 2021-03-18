Кузяев рассказал об атмосфере в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев ответил на вопрос об атмосфере в петербургском клубе.

«В «Зените» нормальная, рабочая атмосфера, есть недопонимания, но это нормально. Между игроками и тренером существует диалог. В команде все замечательно», — цитирует Кузяева «СЭ».

В начале марта в СМИ стали появляться новости о том, что главного тренера команды Сергея Семака могут уволить из-за вылета из Лиги чемпионов и Кубка России. После 23 туров чемпионата России «Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице.