«Уфа» — «Локомотив»: в пользу гостей снова не назначен пенальти
18:49
На 73-й минуте матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России «Уфа» — «Локомотив» арбитр Станислав Васильев в третий раз не отреагировал на просьбы гостей назначить пенальти.
В том эпизоде в штрафной площади уфимцев после прострела Мачея Рыбуса произошел контакт мяча с левой рукой Константина Плиева. Решение судьи следует поддержать: рука находилась в естественном положении, оснований для наказания игрока 11-метровым нет.
(Александр Бобров)
«Уфа» — «Локомотив»: судья дважды не назначил пенальти в пользу гостей
2
Зачет
vs
3
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...