На 73-й минуте матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России «Уфа» — «Локомотив» арбитр Станислав Васильев в третий раз не отреагировал на просьбы гостей назначить пенальти.

В том эпизоде в штрафной площади уфимцев после прострела Мачея Рыбуса произошел контакт мяча с левой рукой Константина Плиева. Решение судьи следует поддержать: рука находилась в естественном положении, оснований для наказания игрока 11-метровым нет.

(Александр Бобров)

«Уфа» — «Локомотив»: судья дважды не назначил пенальти в пользу гостей