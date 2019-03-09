Курбан Бердыев: "Сегодня у ЦСКА была хорошая игра. Они заслужили победу"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после матча 19-го тура премьер-лиги против ЦСКА (0:3) отметил, что соперник казанцев показал хорошую игру в этой встрече.

– Результат неудовлетворительный. Что не получилось?

– Сегодня у ЦСКА была хорошая игра, которая нравится болельщикам, – сказал Бердыев в эфире канала "Матч Премьер". – Удовлетворение получили как игроки, так и тренер. Что касается второго тайма – они использовали наши невынужденные ошибки. И достаточно хорошо использовали, что привело к двум голам. В целом, я думаю, что они одержали заслуженную победу.

– С чем была связана замена Подберезкина уже в перерыве?

– Он играл неудовлетворительно. Как в оборонительных, так и в атакующих действиях.

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