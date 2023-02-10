Кураньи считает, что футболист «Динамо» Захарян мог бы заиграть в Испании и Германии

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи заявил, что полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну могли бы подойти чемпионаты Испании и Германии по футболу.

«Я не думаю, что на Захаряна влияют разговоры о переходах, в том числе в «Челси». Это футболист с большим талантом, один из лучших игроков России на данный момент. Конечно, ему нужно через год или два получать опыт и перейти в большой клуб из Европы. Он имеет все характеристики для этого. Где лучше продолжить карьеру? Он часто идет в обводку во время игр. Я надеюсь, что в скором времени он переедет в Испанию, в хороший чемпионат. Может быть и чемпионат Германии, это хороший турнир для таких игроков, как он», — приводит слова Кураньи ТАСС.

В нынешнем сезоне 19-летний Захарян провел за «Динамо» 22 матча, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 15 миллионов евро.