Бывший президент и владелец «Спартака» Андрей Червиченко в интервью «СЭ» рассказал, кто является лучшим бизнесменом.

— Ваш сегодняшний бизнес — это что?

— Я почти от всего отошел.

— Вот бы не подумал.

— Так, чуть-чуть инвестирую. Пытаюсь строить. Но все тяжелее и тяжелее. Сейчас лучше с активами расставаться.

— Был артист и бизнесмен Арчил Гомиашвили, так к нему деньги липли из воздуха. Лучший бизнесмен, которого знаете вы?

— Галицкий. Создать могучую сеть и удачно ее продать — это сильно.

— Вы знаете точно больше меня. Галицкий продал удачно?

— Насколько знаю, получил не то, что хотел. Но в наших условиях я бы не жаловался. Зато живешь спокойно, в свое удовольствие. Какие-то проекты продолжаешь. Главное, Галицкий работал не в привязке к сырьевым ресурсам, не приватизировал что-то удачно. Тут бизнесмен из ничего создал что-то свое! Вы второго такого знаете?

— Нет. А вы?

— Я тоже не знаю.

— Знакомы с Галицким?

— Нет.

— Сегодня он вам интересен как человек? Или все про него понимаете?

— Мне он был интересен, пока строил свой «Краснодар». Сейчас мне роль Галицкого в футбольном процессе кажется избыточной. Думаю, в этом главная причина, почему «Краснодар» не может подняться выше.

— Главный тренер там Сергей Николаевич?

— Ну да.

— Слухи оттуда доходят?

— Доходят. Я знаком с человеком, который у него работал. Галицкий поставил себя в рамки «играть должны свои, тренировать свои». Все это не дает процессу идти дальше. Свои — это хорошо. Академия — просто прекрасно. Но! Вы вспомните «Атлетик» из Бильбао. Живший по тем же идеям. Ну и где они всегда были?

— В заднице.

— Ближе к оной. Вот и в «Краснодаре» видим несколько лет — «вот-вот-вот». А чего-то не хватает! Вот кто такой Мусаев?

— Кто?

— Человек полностью зависимый, как мне кажется, немного напуганный. Понимающий, что вот если он не здесь, то вряд ли где-то еще. Поэтому ведет 2:0 против десятерых, отходит назад и начинает отбиваться. Это проблема! Был бы независимый тренер, тот же Бердыев, — да он забыл бы про «автобус». 2:0 против десятерых — погнал бы команду вперед!

— Удивитесь, если вдруг Галицкий расхочет по примеру Керимова и с утра пораньше всех распустит?

— Думаю, этого не случится. Он должен просто это пережить, понять и внести поправки. Все есть! Благосостояние на уровне «Зенита» и «Спартака». Территориально даже выгоднее, рядом море, все время тепло. Осталось чуть переформатировать свое видение. Понять, что проламывать топором стальную дверь будешь лет десять. Еще и вряд ли проломишь. Может, стоит поискать ключ? Или пойти в другую сторону?

(Юрий Голышак)

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