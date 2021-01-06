«Кто такой Мусаев? Человек полностью зависимый. Напуганный». Андрей Червиченко — о проблемах «Краснодара»
Бывший президент и владелец «Спартака» Андрей Червиченко в интервью «СЭ» рассказал, кто является лучшим бизнесменом.
— Ваш сегодняшний бизнес — это что?
— Я почти от всего отошел.
— Вот бы не подумал.
— Так, чуть-чуть инвестирую. Пытаюсь строить. Но все тяжелее и тяжелее. Сейчас лучше с активами расставаться.
— Был артист и бизнесмен Арчил Гомиашвили, так к нему деньги липли из воздуха. Лучший бизнесмен, которого знаете вы?
— Галицкий. Создать могучую сеть и удачно ее продать — это сильно.
— Вы знаете точно больше меня. Галицкий продал удачно?
— Насколько знаю, получил не то, что хотел. Но в наших условиях я бы не жаловался. Зато живешь спокойно, в свое удовольствие. Какие-то проекты продолжаешь. Главное, Галицкий работал не в привязке к сырьевым ресурсам, не приватизировал что-то удачно. Тут бизнесмен из ничего создал что-то свое! Вы второго такого знаете?
— Нет. А вы?
— Я тоже не знаю.
— Знакомы с Галицким?
— Нет.
— Сегодня он вам интересен как человек? Или все про него понимаете?
— Мне он был интересен, пока строил свой «Краснодар». Сейчас мне роль Галицкого в футбольном процессе кажется избыточной. Думаю, в этом главная причина, почему «Краснодар» не может подняться выше.
— Главный тренер там Сергей Николаевич?
— Ну да.
— Слухи оттуда доходят?
— Доходят. Я знаком с человеком, который у него работал. Галицкий поставил себя в рамки «играть должны свои, тренировать свои». Все это не дает процессу идти дальше. Свои — это хорошо. Академия — просто прекрасно. Но! Вы вспомните «Атлетик» из Бильбао. Живший по тем же идеям. Ну и где они всегда были?
— В заднице.
— Ближе к оной. Вот и в «Краснодаре» видим несколько лет — «вот-вот-вот». А чего-то не хватает! Вот кто такой Мусаев?
— Кто?
— Человек полностью зависимый, как мне кажется, немного напуганный. Понимающий, что вот если он не здесь, то вряд ли где-то еще. Поэтому ведет 2:0 против десятерых, отходит назад и начинает отбиваться. Это проблема! Был бы независимый тренер, тот же Бердыев, — да он забыл бы про «автобус». 2:0 против десятерых — погнал бы команду вперед!
— Удивитесь, если вдруг Галицкий расхочет по примеру Керимова и с утра пораньше всех распустит?
— Думаю, этого не случится. Он должен просто это пережить, понять и внести поправки. Все есть! Благосостояние на уровне «Зенита» и «Спартака». Территориально даже выгоднее, рядом море, все время тепло. Осталось чуть переформатировать свое видение. Понять, что проламывать топором стальную дверь будешь лет десять. Еще и вряд ли проломишь. Может, стоит поискать ключ? Или пойти в другую сторону?
(Юрий Голышак)
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