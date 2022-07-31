«Крылья Советов» — «Торпедо»: видеообзор матча 3-го тура РПЛ

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«Крылья Советов» и «Торпедо» сыграли вничью в матче 3-го тура чемпионата России — 1:1.

Голом в составе самарской команды отметился Владислав Шитов, а за московский клуб забил Давид Караев.

В 4-м туре «Крылья» сыграет дома против «Динамо». Матч пройдет 7 августа, начало — в 17.30 (мск).

«Торпедо» предстоит встретиться с «Химками». Игра состоится 7 августа, начало запланировано на 15.00 (мск).