Бородюк — о задачах «Торпедо»: «Для нас главное — закрепиться в РПЛ»
Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).
— Самара — футбольный город. Видите, как много болельщиков. Прекрасный стадион. В такой атмосфере очень приятно играть. Сегодня мы набрали очко. С одной стороны, это позитив. С другой, могли побеждать. Нужно собраннее играть в обороне и использовать те моменты, которые у нас были. Молодым футболистам, вышедшим на замену, нужно набираться опыта в РПЛ. Это все придет. Мы работаем. Набранное очко в таком прекрасном городе поможет нам выглядеть увереннее. Я уже говорил ребятам, что с каждым матчем мы должны выглядеть увереннее и думать быстрее. Сегодняшняя игра мне понравилась. Мы владели преимуществом, хорошо работали фланги. Где-то могли успокоить игру, где-то прибавить и сыграть на контратаках. Были хорошие моменты. Еще раз говорю: все с опытом приобретается. Закономерная ничья. Поздравил и поблагодарил ребят за такую игру. Они бились на каждом участке поля.
— Какие цели перед вами стоят на этот сезон?
— Что касается планов на этот сезон, любая команда, которая выходит в РПЛ, не будет сразу заоблачные цели ставить. Для нас главное — закрепиться. И дальше работать в плане развития футбольного клуба «Торпедо», чтобы мы остались в РПЛ на долгие годы. Такие цели и задачи. Если мы будем выглядеть как сегодня, достойно и уверенно, бороться на каждом участке поля, то у нас для этого все есть. Но это нужно делать в каждом матче.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
7
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
8
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
9
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
10
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
11
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
12
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
13
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|1 : 3
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|3 : 3
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|5 : 0
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|2 : 1
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|2 : 2
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|4 : 1
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|1 : 1
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0