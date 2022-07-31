Бородюк — о задачах «Торпедо»: «Для нас главное — закрепиться в РПЛ»

Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

— Самара — футбольный город. Видите, как много болельщиков. Прекрасный стадион. В такой атмосфере очень приятно играть. Сегодня мы набрали очко. С одной стороны, это позитив. С другой, могли побеждать. Нужно собраннее играть в обороне и использовать те моменты, которые у нас были. Молодым футболистам, вышедшим на замену, нужно набираться опыта в РПЛ. Это все придет. Мы работаем. Набранное очко в таком прекрасном городе поможет нам выглядеть увереннее. Я уже говорил ребятам, что с каждым матчем мы должны выглядеть увереннее и думать быстрее. Сегодняшняя игра мне понравилась. Мы владели преимуществом, хорошо работали фланги. Где-то могли успокоить игру, где-то прибавить и сыграть на контратаках. Были хорошие моменты. Еще раз говорю: все с опытом приобретается. Закономерная ничья. Поздравил и поблагодарил ребят за такую игру. Они бились на каждом участке поля.

— Какие цели перед вами стоят на этот сезон?

— Что касается планов на этот сезон, любая команда, которая выходит в РПЛ, не будет сразу заоблачные цели ставить. Для нас главное — закрепиться. И дальше работать в плане развития футбольного клуба «Торпедо», чтобы мы остались в РПЛ на долгие годы. Такие цели и задачи. Если мы будем выглядеть как сегодня, достойно и уверенно, бороться на каждом участке поля, то у нас для этого все есть. Но это нужно делать в каждом матче.