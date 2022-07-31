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Бородюк — о задачах «Торпедо»: «Для нас главное — закрепиться в РПЛ»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

— Самара — футбольный город. Видите, как много болельщиков. Прекрасный стадион. В такой атмосфере очень приятно играть. Сегодня мы набрали очко. С одной стороны, это позитив. С другой, могли побеждать. Нужно собраннее играть в обороне и использовать те моменты, которые у нас были. Молодым футболистам, вышедшим на замену, нужно набираться опыта в РПЛ. Это все придет. Мы работаем. Набранное очко в таком прекрасном городе поможет нам выглядеть увереннее. Я уже говорил ребятам, что с каждым матчем мы должны выглядеть увереннее и думать быстрее. Сегодняшняя игра мне понравилась. Мы владели преимуществом, хорошо работали фланги. Где-то могли успокоить игру, где-то прибавить и сыграть на контратаках. Были хорошие моменты. Еще раз говорю: все с опытом приобретается. Закономерная ничья. Поздравил и поблагодарил ребят за такую игру. Они бились на каждом участке поля.

— Какие цели перед вами стоят на этот сезон?

— Что касается планов на этот сезон, любая команда, которая выходит в РПЛ, не будет сразу заоблачные цели ставить. Для нас главное — закрепиться. И дальше работать в плане развития футбольного клуба «Торпедо», чтобы мы остались в РПЛ на долгие годы. Такие цели и задачи. Если мы будем выглядеть как сегодня, достойно и уверенно, бороться на каждом участке поля, то у нас для этого все есть. Но это нужно делать в каждом матче.

Источник: https://torpedo.ru/news/44282/
Александр Бородюк
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Торпедо (Москва)
0
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1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
7
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
8
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
9
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
10
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
11
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
12
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
13
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
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 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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