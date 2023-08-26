В воскресенье, 27 августа в Самаре «Крылья Советов» сыграют с калининградской «Балтикой» в рамках 6-го тура чемпионата России по футболу. Матч пройдет на стадионе «Самара Арена». Стартовый свисток прозвучит в 17.30 по московскому времени.

Прямой эфир противостояния «Крылья Советов» — «Балтика» покажут на телеканале «Матч Премьер». Трансляция начнется в 17.25 мск. Также следить за матчами РПЛ в сезоне 2023 / 2024 можно с помощью платной подписки на сервисе Кинопоиск. Формальные события и статистика игры будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр».

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте