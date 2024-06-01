Тренер «Акрона»: «Амбиции клуба не предполагают, чтобы мы боролись за выживание в РПЛ»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о задачах клуба на следующий сезон в РПЛ.

«Амбиции клуба, руководства, болельщиков не предполагают, чтобы мы боролись за выживание в РПЛ. Наша задача — развивать клуб. Сегодня мы сделали большой шаг в этом плане. Когда я говорю про клуб, имею в виду не только основную команду, но и молодежную, команды из академии», — сказал Тедеев «СЭ».

В субботу, 1 июня, «Акрон» потерпел домашнее поражение от «Урала» (1:2) во втором стыковом матче, однако вышел в РПЛ благодаря выездной победе в первой встрече со счетом 2:0.

Команда из Тольятти впервые в своей истории сыграет в чемпионате России.