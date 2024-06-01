Дюпин пройдет медосмотр в «Краснодаре» 5 июня

Как стало известно «СЭ», голкипер «Рубина» Юрий Дюпин пройдет медобследование в «Краснодаре» 5 июня. В случае его успешного прохождения 6 июня игрок подпишет с «быками» долгосрочный контракт.

Ранее «СЭ» сообщал, что с футболистом также связывались представители «Спартака», но вратарь предпочел продолжить карьеру в команде Мурада Мусаева.

36-летний Дюпин выступает за «Рубин» с лета 2019 года. В сезоне-2023/24 он принял участие в 29 матчах казанской команды во всех турнирах, пропустил 35 голов и 9 раз отыграл на ноль. Контракт голкипера с «Рубином» рассчитан до 30 июня 2024 года.