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Голкипер «Акрона» Волков: «На матч с «Уралом» был настрой не обделаться»

Владислав Корегин
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Голкипер «Акрона» Сергей Волков прокомментировал выход тольяттинской команды в РПЛ.

«Все ребята выкладывались на 100 процентов. Настрой был не обделаться (смеется). Готовились к тяжелой игре она такой и получилась. Чуть подсели. Могли сыграть лучше и уверенно доводить [до победы]. Но так, с интрижкой, тоже весело. Главное, вышли», — цитирует Волкова Metaratings.ru.

В субботу, 1 июня, «Акрон» потерпел домашнее поражение от «Урала» (1:2) в ответном стыковом матче, однако вышел в РПЛ благодаря выездной победе в первой встрече со счетом 2:0.

Команда из Тольятти впервые в своей истории сыграет в чемпионате России.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Урал
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 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
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 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
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 Факел 30 7 11 12 22-31 32
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 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
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 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
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 Урал 30 7 9 14 30-46 30
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 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
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 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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