Голкипер «Акрона» Волков: «На матч с «Уралом» был настрой не обделаться»

Голкипер «Акрона» Сергей Волков прокомментировал выход тольяттинской команды в РПЛ.

«Все ребята выкладывались на 100 процентов. Настрой был не обделаться (смеется). Готовились к тяжелой игре — она такой и получилась. Чуть подсели. Могли сыграть лучше и уверенно доводить [до победы]. Но так, с интрижкой, тоже весело. Главное, вышли», — цитирует Волкова Metaratings.ru.

В субботу, 1 июня, «Акрон» потерпел домашнее поражение от «Урала» (1:2) в ответном стыковом матче, однако вышел в РПЛ благодаря выездной победе в первой встрече со счетом 2:0.

Команда из Тольятти впервые в своей истории сыграет в чемпионате России.