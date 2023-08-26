Гончаренко: «Как в Питере мою фамилию писать? Как напишите, так я и принимаю»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко ответил на вопрос про свою фамилию.

— Как нам в Питере вашу фамилию писать?

— Отличный вопрос. Давайте вспомним еще мою дату рождения. Как напишите, так я и принимаю, — сказал Гончаренко на пресс-конференции.

В матче 6-го тура РПЛ, который прошел 26 августа, «Урал» уступил «Зениту» со счетом 0:4. На данный момент команда Гончаренко с 13 очками занимает третью позицию в турнирной таблице чемпионата России. В 7-м туре екатеринбургский клуб встретится с «Ахматом». Матч пройдет 2 сентября.