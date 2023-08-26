Гончаренко: «Как в Питере мою фамилию писать? Как напишите, так я и принимаю»
Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко ответил на вопрос про свою фамилию.
— Как нам в Питере вашу фамилию писать?
— Отличный вопрос. Давайте вспомним еще мою дату рождения. Как напишите, так я и принимаю, — сказал Гончаренко на пресс-конференции.
В матче 6-го тура РПЛ, который прошел 26 августа, «Урал» уступил «Зениту» со счетом 0:4. На данный момент команда Гончаренко с 13 очками занимает третью позицию в турнирной таблице чемпионата России. В 7-м туре екатеринбургский клуб встретится с «Ахматом». Матч пройдет 2 сентября.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
5
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
14
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
15
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|1 : 1
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|0 : 0
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|4 : 0
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|- : -
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|4
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
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