Попов назвал трех худших тренеров сезона в РПЛ

Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов рассказал, кого считает худшими тренерами сезона в РПЛ.

«Худшие тренеры сезона в РПЛ — Гончаренко, Юран и Евсеев. Не могу выделить из них самого худшего, потому что они все показывали очень ужасный футбол. Хотелось, чтобы все три их бывшие команды вылетели. Мне было тяжело смотреть их футбол», — цитирует Попова Legalbet.

Виктор Гончаренко в конце мая покинул «Урал» после поражения от «Акрона» (0:2) в первом стыковом матче за место в РПЛ в следующем сезоне. Сергей Юран до конца апреля тренировал «Пари НН», а Вадим Евсеев в сентябре покинул «Факел».