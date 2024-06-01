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Полузащитник ЦСКА Файзуллаев: «Очень много пишут из Узбекистана. Мне это нравится»

Владислав Корегин
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Узбекинстанский полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев рассказал о поддержке со стороны своих соотечественников.

20-летний игрок перешел в московскую команду летом 2023 года. Сумма его трансфера из «Пахтакора» составила 500 тысяч евро.

«Узбекистан всегда поддерживает своих легионеров и футболистов. Очень много пишут из Узбекистана. Мне это нравится. Но я не думаю, что являюсь самым известным футболистом из Узбекистана, есть другие игроки», — цитирует Файзуллаева ТАСС.

В сезоне-2023/24 Файзуллаев отыграл 32 матча за ЦСКА во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с армейцами рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: ТАСС
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
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Константин Тюкавин

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П
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Локомотив

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Маркус Вендел

Зенит

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