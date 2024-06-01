«Акрон» отпраздновал выход в РПЛ вместе с болельщиками

Игроки «Акрона» вместе со своими болельщиками отпраздновали выход команды в РПЛ.

В субботу, 1 июня, клуб из Тольятти уступил «Уралу» во втором стыковом матче за право сыграть в высшем дивизионе страны (1:2). Однако «Акрон» вышел в РПЛ благодаря победе в первой игре со счетом 2:0.

После окончания домашней встречи фанаты «Акрона» массово выбежали на поле, начали скандировать кричалки и петь песни.

«Акрон» впервые в своей истории вышел в РПЛ. Команда проводит домашние матчи в Жигулевске на стадионе «Кристалл».