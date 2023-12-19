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Сегодня, 11:10

Кривцов: «Я всегда с музыкой. Думаю, наберется даже больше десяти тысяч минут»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов рассказал «СЭ» о месте музыки в его жизни.

«Рэп занимает намного большую часть в жизни, думаю, чем хотелось бы. Еще не смотрел, сколько слушал музыку на протяжении года. Я всегда в наушниках, всегда с музыкой. Думаю, наберется даже больше десяти тысяч минут», — сказал Кривцов «СЭ».

«Краснодар» благодаря победе над ЦСКА (1:0) в 18-м туре РПЛ ушел на зимний перерыв единоличным лидером чемпионата России.

В нынешнем сезоне Кривцов провел за «Краснодар» 22 матча и забил два мяча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро

ФК Краснодар
Никита Кривцов
1
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Кривцов объяснил, почему «Краснодар» может стать чемпионом РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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