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Сегодня, 11:30

Фильцов рассказал, что год не мог смотреть футбол после завершения карьеры

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший вратарь «Локомотива» и «Краснодара» Александр Фильцов рассказал, почему завершил карьеру в 2020 году в возрасте 30 лет.

«Три года назад я закончил профессиональную деятельность. После этого год не мог смотреть футбол. Был элемент недосказанности с моей стороны: хороший возраст и в целом выдалась положительная карьера. Хотелось бы, чтобы она была немного длиннее и поуспешнее, но оказалось, что она закончилась очень резко. Потом мне захотелось поиграть в Медиалиге. Когда я разорвал контракт с солигорским «Шахтером», мне абсолютно никто не звонил. Если честно, на премьер-лигу я не рассчитывал. Мое положение уже было не то, чтобы оттуда звали. Ждал что-то из Первой лиги, но ничего не было», — приводит слова Фильцова «РБ Спорт».

Фильцов завершил карьеру в 2020 году. За свою карьеру он выступал за «Локомотив», «Краснодар», «Рубин», тульский «Арсенал» и «Анжи».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-fil-tsov-posle-finisha-kar-ery-god-ne-mog-smotret-futbol/
Александр Фильцов
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
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 - : -
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