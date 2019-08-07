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"Кристал Пэлас" готов сделать предложение по Чалову. Сам игрок настроен на трансфер

Федор Чалов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Федор Чалов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Форвард ЦСКА Федор Чалов до закрытия трансферного окна в АПЛ может перейти в "Кристал Пэлас".

Комментатор Нобель Арустамян сообщил о том, что англичане планируют сделать предложение за 21-летнего игрока – 20 миллионов фунтов стерлингов, которое с бонусами может достичь 25 миллионов.

По информации "СЭ", трансфер вполне реален – окно в АПЛ закрывается завтра, а сам нападающий настроен на переход и хотел бы попробовать силы в Англии.

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