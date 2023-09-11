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Сегодня, 12:15

Корнеев об Изидоре в «Зените»: «Понимаю «Локомотив». Но в атаке остался один Дзюба»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Вильсон Изидор.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев оценил решение железнодорожников отпустить нападающего Вильсона Изидора в клуб из Санкт-Петербурга.

— Логична ли эта сделка со стороны «Локомотива»?

— Да. Вполне. Мы же видели, что москвичи хотели продать Изидора. По нему поступали предложения из Франции, велся диалог, но стороны не договорились. А в данном случае речь идет об аренде с обязательном выкупом. То есть, это, по сути, полноценный трансфер. «Локо» продает Изидора «Зениту». И для получения денег не нужно чего-то ждать, не придется выдумывать какие-то схемы. Из той же Франции было бы сложнее перевести сумму за Изидора. Тут все предельно логично. Учитывайте еще и большую зарплату игрока, который не хотел выступать за «Локо». Клуб разгрузил и зарплатную ведомость. Все довольно четко.

— Но при этом «Локо» ослабил свою атакующую линию.

— Безусловно. Мне изначально не особо было понятно, почему такой футболист с его качествами не являлся игроком стартового состава. Но даже выходя на замену, Изидор делал разницу, забивал. И тренерский штаб за счет него мог усилить свою атаку по ходу матча. Теперь такой опции уже нет. Замены Изидору точно не видно.

— А если Изидора рассматривать как центрального нападающего, то теперь у «Локомотива» просто нет альтернативы Дзюбе?

— Совершенно верно. Остался один Дзюба.

— А Сарвели?

— Это больше второй нападающий, скорее — бегающая «десятка». Я бы его вообще не рассматривал как чистого форварда. Сейчас «Локо» обязательно нужен исполнитель с такими же функциями, как у Изидора. Ведь чем хорош Вильсон? Это универсальный атакующий игрок, не просто вингер с ограниченным набором качеств.

Изидор выступал за «Локомотив» с января 2022 года, он забил 19 голов и сделал 7 результативных передач в 42 матчах за московскую команду.

9 сентября «Зенит» арендовал 23-летнего француза у железнодорожников до конца сезона-2023/24 с правом выкупа. Футболист будет выступать за команду из Санкт-Петербурга под 10-м номером.

Вильсон Изидор. «Изидор сильнее и Мостового, и Мантуана. У Бакаева нет шансов. А Нерес не стоит и 20 миллионов». Интервью Корнеева

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
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Корнеев: «Изидор добавит вариативности атаке «Зенита»

Изидор провел первую тренировку в «Зените»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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