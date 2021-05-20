«Крылья Советов» проведут летние сборы в Сербии

Стали известны даты проведения летнего сбора «Крыльев Советов», информирует официальный сайт самарского клуба.

«В настоящий момент игроки и тренерский штаб «Крыльев Советов» находятся в отпуске. 12 июня команда соберется в Москве, откуда отправится в Сербию на предсезонные сборы. В этой стране команда пробудет до 10 июля. «Крылья» будут жить и тренироваться в местечке Стара Пазова под Белградом в Футбольном национальном центре Сербии. Там наша команда проводила летние сборы уже дважды. О графике контрольных игр будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении клуба.

«Крылья Советов» выиграли первенство Олимп-ФНЛ-2020/21 и получили путевку в премьер-лигу. Кроме того, самарская команда вышла в финал Кубка, в котором проиграла «Локомотиву» (1:3).