Кокорин поздравил «Динамо» с юбилеем

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин поздравил «Динамо» со столетием.

«С днём рождения «Динамо» Москва. Спасибо за все», — написал Кокорин в социальных сетях.

Кокорин начал в «Динамо» профессиональную карьеру и выступал за бело-голубых с 2008 по 2016 годы. В его активе 203 матча за команду, 50 голов и 26 результативных передач. С лета прошлого года 32-летний форвард на правах аренды играет за кипрский «Арис».