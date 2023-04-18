Гулиев — об игре с «Торпедо»: «Только побеждать и побеждать уверенно»

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев поделился ожиданиями от матча с «Торпедо» в 23-м туре РПЛ.

— Поделись ожиданиями от предстоящего матча с «Торпедо»?

— Думаю, мы будем играть первым номером, по-любому тут только побеждать и побеждать уверенно. Я не думаю, что должна быть какая-то супербитва, у нас много хороших игроков, которые способны играть внизу. Думаю, за счет этого мы сможем обыграть «Торпедо», — приводит слова Гулиева пресс-служба подмосковного клуба.

Матч «Химки» — «Торпедо» пройдет в субботу, 22 апреля. Начало встречи — в 14.00 по московскому времени. Перед игрой «Химки» с 14 очками занимают предпоследнее место в РПЛ. «Торпедо», идущее на последней строчке, набрало 13 очков.