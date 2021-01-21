Нападающий «Спартака» Александр Кокорин поделился эмоциями от предстоящего трансфера в «Фиорентину».

«Ехал на сборы с настроем, что все хорошо. Но тут такие новости. Два-три дня разговоров... Сегодня есть окончательное решение, — сказал Кокорин в интервью клубной пресс-службе. — Завтра я должен вылететь на медобследование и потом ехать на подписание контракта.

В команде не знали об этом. Для ребят и тренерского штаба это было новостью. Но все пожелали удачи. Кто-то даже пошутил: «А можно с тобой поехать?» Все в дружеской атмосфере.

Может, это последний шанс попытаться поехать и поиграть в Европе. Повторюсь, всех все устроило.

Со всеми в команде остались хорошие отношения. Единственное, за что переживал, это три травмы. Можно сказать, на ровном месте. Ни разу не вышел на поле в 100-процентной форме».

29-летний Кокорин выступает за «Спартак» с августа 2020 года. В нынешнем сезоне чемпионата России он успел провести за красно-белых восемь матчей, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу.

В составе «Зенита» Кокорин становился чемпионом России, победителем Кубка России Суперкубка России (2016). Также он выступал за «Динамо», «Анжи» и «Сочи».