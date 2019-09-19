Кокорин и Мамаев хотят посетить судебное заседание по УДО их друга Протасовицкого

Александр Кокорин и Павел Мамаев собираются приехать в Клинцовский городской суд, где 24 сентября будут рассматривать ходатайство об УДО их друга Александра Протасовицкого, сообшают «РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Татьяну Прилипко.

Отмечается, что Протасовицкий имеет три непогашенных взыскания, которые он получил в колонии, и руководство исправительного учреждения не собиралось поддерживать ходатайство об УДО из-за непогашенных взысканий и отрицательной характеристики.

Братья Кокорины, Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий были осуждены за хулиганство и нанесение побоев по делу о двух драках, произошедших утром 8 октября 2018 года в центре Москвы. Все кроме последнего вышли на свободу по УДО 17 сентября.