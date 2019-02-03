Кирилл Комбаров – о Кокорине и Мамаеве: "Их место на футбольном поле"

Защитник и капитан "Арсенала" Кирилл Комбаров​ в экслюзивном интервью "СЭ" прокомментировал дело нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева​.

– Дело Кокорина и Мамаева обсуждают на федеральных каналах, люди вчера хвалили сборную, а теперь оценивают поведение всех футболистов, очень много истерии осенью было вокруг "Спартака"…

– Опытные футболисты через такие негативные моменты давно прошли. И обратите внимание, кто поднимает эти темы и больше всего об этом говорит? В основном те, кто в футболе не разбираются.

У Кокорина с Мамаевым сейчас очень непростая ситуация. Да, они поступили неправильно. Но произошло то, что произошло. Каждый человек должен отвечать за свои поступки. Но и оступиться может каждый. Думаю, ребята в полной мере осознали свою ошибку, принесли извинения потерпевшей стороне. Считаю, что парни уже понесли серьезное наказание и хочу выразить им слова поддержки. Их место на футбольном поле, а не там, где они сейчас находятся. И заметьте, такие происшествия, к сожалению, происходят каждый день и в каждом городе, но на них не обращают такого внимания. Надеюсь, в ближайшее время этот тяжелый период в жизни ребят закончится, они выйдут и начнут радовать болельщиков своей игрой.

В целом же футболистам нужно оставаться профессионалами и спокойнее относиться к негативу – он был, есть и будет всегда. Сегодня ты чемпион России, а завтра – вы знаете примеры – тебя смешивают сами знаете с чем. И послезавтра ты опять будешь на коне, если сильный духом и проявишь характер, – сказал Комбаров.

Полное интервью с Комбаровым читайте – здесь