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Адвокат Серегина заявила, что удивлена новому иску Павла Мамаева к бывшей жене

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Адвокат Ирина Серегина, представляющая интересы Аланы Мамаевой, бывшей жены футболиста Павла Мамаева, выказалась о новом иске к ее клиентке на 10 миллионов рублей от бывшего супруга.
«Очередные исковые требования, как минимум, вызывают удивление. Казалось бы, в суде по разделу имущества и денежных средств поставлена точка... Сумма денежных притязаний по новому иску составляет 10,2 млн. рублей. К тому же, данные денежные средства уже являлись предметом рассмотрения судом при разрешении иска о разделе имущества. Суд не нашел оснований для их взыскания.

Чтобы суд еще раз оценил необоснованные требования, Павел Константинович придумал новую версию событий – якобы он думал, что перечисляет деньги своей супруге, а спустя три года с момента развода он понял, что фактические брачные отношения между супругами, к моменту перечисления денежных средств прекращены, а при таких условиях он не готов был осуществлять содержание семьи до момента фактического развода. То есть, Мамаев добросовестно заблуждался в основаниях денежных переводов», – приводит слова Серегиной Sport24.

Павел и Алана Мамаевы развелись в апреле 2021 года после восьми лет в браке. Они до сих пор судятся за раздел совместно нажитого имущества.

Источник: Sport24
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
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Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
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Факел – Ахмат
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