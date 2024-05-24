Защитник ЦСКА Агапов: «Рад, что получил шанс проявить себя в стартовом составе»

Защитник ЦСКА Илья Агапов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу команды над «Пари НН» (6:2) в матче 29-го тура РПЛ.

— Очень рад, что смогли добиться хорошего результата, выиграть с крупным счетом. Несмотря на турнирное положение, не повесили нос. Мы профессионалы, поэтому должны бороться и доводить дело до конца.

— Как можешь оценить этот сезон для себя?

— Очень рад, что получил шанс проявить себя в стартовом составе, смог заиграть на новой позиции. Цели на следующий сезон? Хочется, чтобы мы как команда показали отличный результат в чемпионате и Кубке России.

— В каком качестве хочешь прибавить?

— В технике, в дриблинге с мячом. При моих габаритах тяжело идти в обводку, но надо стараться. В этом плане, наверное, ориентируюсь на Поля Погба, — сказал Агапов «СЭ».

Защитник ЦСКА в этом сезоне провел 24 матча, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Армейцы после 29-го тура РПЛ занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков.