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Канчельскис сравнил уровень чемпионатов России и Киргизии

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Главный тренер «Мурас Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что уровень футбола в чемпионате Киргизии ниже, чем в РПЛ.

«Конечно, уровень не такой, как в России, слабее, но играть умеют. Все хотят, все навязывают борьбу. Мы на третьем месте, еще два круга впереди. Посмотрим, что будет дальше. У нас в основном легионеры — это игроки из постсоветского пространства, белорусы, русские, украинцы, представители Узбекистана. Все понимают русский язык, общаемся на нем, все хорошо», — сказал ТАСС Канчельскис.

Российский специалист возглавил «Мурас Юнайтед» в декабре 2023 года. Клуб занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Киргизии.

В декабре Канчельскиса назначили главным тренером «Мурас Юнайтед». Клуб занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Киргизии.

Источник: ТАСС
Андрей Канчельскис
РПЛ
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 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
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 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
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 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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