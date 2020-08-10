Кавазашвили обрушился с критикой на РПЛ. Он призвал клубы обратиться в спортивный арбитражный суд

Легендарный вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал «СЭ» заявление Леонида Федуна о снятие клуба с РПЛ.

— Заявление Федуна о снятие команды с чемпионата — неправильное, — заявил он «СЭ». — Это были эмоции, и я понимаю, чем они были вызваны. Полностью поддерживаю его возмущение. Ситуация дошла до точки кипения, пора наводить порядок, но не такими высказываниями. Прежде всего нужно разобраться с тем коллективом, который сегодня отвечает за организацию проведения чемпионата. Я имею в виду РПЛ во главе с президентом Прядкиным. Если он считает, что его главная задача получать взносы и обеспечивать соревнования, то он ошибается. Главная задача Прядкина состоит в том, чтобы защищать честь и достоинство клубов РПЛ.

Сегодня клубы не защищены от судей, которые специально или из-за своей глупости допускают преднамеренные ошибки. Это действует на имидж футбольных команд. Извините, но ни одна страна и ни один клуб не должны забывать, что «Спартак» — всемирно известный бренд. Это можно сказать и о ЦСКА. В прошлом сезоне их также гнобили судьи. Гинер тогда по-всякому обзывал Егорова и предлагал ему повеситься.

Руководители клубов, вы — богатые и умные люди, неужели вы не можете найти консенсус, договориться друг с другом и обратиться в Спортивный арбитражный суд? Создайте следственную группу, пусть она сопоставит все, что происходит в последнее время, и скажет, кто виноват. Почему мы не можем просто задать вопрос судье: кто тебя попросил «убить» ту или иную команду?

А заявления Федуна о снятии команды — это перебор. Сделает он это, и куда дальше пойдет? Решением исполкома всеми любимый «Спартак» возьмут и дисквалифицируют на три года. Кому это надо? А потом придется начинать со второй лиги. Федун хочет этого?

Настал момент, когда господину Прядкину нужно очень серьезно доказывать, что он является хозяином положения. РПЛ должна защищать свои клубы, а не отдавать их на съедение Кашшаи и остальным господам, которые принимали участие в «убийстве» команд. (Севастиан Терлецкий)