Каррера рассказал о роли Гурцкая и Трабукки в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» рассказал о том, как работал с клубом помогавшие ему Тимур Гурцкая и Марко Трабукки. Итальянец возглавлял красно-белых с августа 2016 года по октябрь 2018-го, приведя команду к первому почти за 16 лет чемпионству в сезоне-2016/17 и выиграв затем Суперкубок.

— То, о чем все говорят: какова роль Тимура Гурцкая и Марко Трабукки в делах «Спартака»? Они действительно были глубоко погружены в дела команды? Или это миф?

— Тимур и Марко — агенты, и они выполняли свою работу. Они являются моими друзьями по сей день. От них я получал информацию о русских игроках. Потому что они, естественно, были больше знакомы с ними. Но я никогда не просил президента покупать игроков, которых предлагали Трабукки или Гурцкая. Единственный, кто это был — Еременко, но он же нравился и господину Федуну. Это был хороший бренд. Могу понять, если бы я купил 20 игроков у Трабукки и 15 — у Гурцкая. Они лишь выполняли свою работу.

То, что касается трансферов: когда я просил игроков, обращался к руководству. Но, возможно, потом уже руководство обращалось к Трабукки или Гурцкая, и они являлись посредниками в сделках. Я лишь просил игроков. Я никому не указывал, кто должен вести ту или иную сделку. Как в случае с Петковичем. Да, это был мой выбор. Мне предложили Петковича в тот момент, когда мы искали правого защитника. Кандидатуры, предложенные руководством, мне не понравились. Мне показалось, что он был лучше. И он стоил ноль, это был свободный агент. Я сказал свое мнение, и руководство пошло общаться с посредниками, потому что это не моя задача. (Сергей Егоров)

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