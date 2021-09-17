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Кабелла заявил, что его решение перейти в «Краснодар» могло быть ошибочным

18:00
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Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла оценил свой переход в российский клуб в 2019 году. Игрок стал «быком» после перехода из «Сент-Этьена».

«Мне предложили все, к чему я стремился: высокую зарплату, тренера, игру в Европе, развитую инфраструктуру. Гислен Принтан сказал мне: «Ты сумасшедший». Я ответил ему: «Знаете, они так много предлагают «Сент-Этьену» за меня, что, я думаю, это может быть хорошо для клуба. Я не могу отказаться от такого предложения. Все хотели, чтобы я остался, — семья, руководство и тренерский штаб. Я сам принял такое решение. И, возможно, оно оказалось ошибочным», — цитирует Кабелла Peuple-vert.

В минувшем сезоне 31-летний француз принял участие в 32 матчах, забил 11 голов и сделал 2 результативные передачи.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Челси

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

Дополнительная информация:

https://peuple-vert.fr/actualite/cabella-moi-en-tant-que-dirigeant-je-naurai-jamais-accepte-ce-transfert/

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Александр Кравченко все материалы автора

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