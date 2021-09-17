Кабелла заявил, что его решение перейти в «Краснодар» могло быть ошибочным
Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла оценил свой переход в российский клуб в 2019 году. Игрок стал «быком» после перехода из «Сент-Этьена».
«Мне предложили все, к чему я стремился: высокую зарплату, тренера, игру в Европе, развитую инфраструктуру. Гислен Принтан сказал мне: «Ты сумасшедший». Я ответил ему: «Знаете, они так много предлагают «Сент-Этьену» за меня, что, я думаю, это может быть хорошо для клуба. Я не могу отказаться от такого предложения. Все хотели, чтобы я остался, — семья, руководство и тренерский штаб. Я сам принял такое решение. И, возможно, оно оказалось ошибочным», — цитирует Кабелла Peuple-vert.
В минувшем сезоне 31-летний француз принял участие в 32 матчах, забил 11 голов и сделал 2 результативные передачи.
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Дополнительная информация:
https://peuple-vert.fr/actualite/cabella-moi-en-tant-que-dirigeant-je-naurai-jamais-accepte-ce-transfert/
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