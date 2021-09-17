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«Нижний Новгород» победил «Строгино» в матче молодежного первенства

17:15

«Нижний Новгород» обыграл «Строгино» в матче 9-го тура молодежного первенства — 3:1.

В составе нижегородцев отличились Иван Сутугин, Егор Пигаев и Иван Бондаренко, единственный гол «Строгино» забил Даниил Гурченко.

«Нижний Новгород» занимает третье место в таблице группы «А» молодежного первенства с 15 очками в 9 матчах, «Строгино» идет на последней, 10-й строчке с 8 очками в 9 играх.

Молодежные команды

9-й тур

«Нижний Новгород — мол.» (Нижний Новгород) — «Строгино — мол.» (Москва) — 3:1 (2:1)

Голы: Гурченко, 18 (0:1). Сутугин, 19 (1:1). Пигаев, 32 — с пенальти (2:1). Бондаренко, 52 (3:1).

Судья: Акулинин (Тула).

17 сентября. Нижний Новгород. Стадион «Локомотив».

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Иван Торопцев все материалы автора

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