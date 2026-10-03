FONBET и Овечкин запустили «Великую Погоню. Абсолютный рекорд»
Александр Овечкин начинает новый сезон в НХЛ — в центре внимания вновь окажется капитан «Вашингтона», который продолжает погоню за историческими достижениями Уэйна Гретцки.
Главной целью Ови в этом сезоне станет очередная историческая отметка — абсолютный рекорд по сумме голов в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ. Болельщики смогут следить за продвижением Александра к рекорду и одновременно соревноваться между собой, зарабатывая баллы в рамках проекта от Ови и FONBET — «Великая Погоня. Абсолютный рекорд».
Участников ждет эксклюзивная коллекция атрибутики «1017», мерч с автографом Александра Овечкина, а также уникальные бабл-хэды. Их дизайн будет меняться каждый месяц и отражать разные этапы и знаковые моменты карьеры Овечкина в НХЛ.
Как принять участие:
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Зайти на сайт проекта.
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Делать прогнозы на личную статистику Александра Овечкина и матчи «Вашингтон Кэпиталз».
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Проходить тематические квизы и участвовать в игровых активностях.
Топ-10 игроков по итогам каждого месяца получат эксклюзивные призы!
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УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ ЗАВИСИМОСТИ ОТ АЗАРТНЫХ ИГР
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|4
|3
|1
|6
|2
|Питтсбург
|2
|2
|0
|4
|3
|Каролина
|3
|1
|2
|3
|4
|Айлендерс
|2
|1
|1
|2
|5
|Вашингтон
|2
|1
|1
|2
|6
|Коламбус
|2
|1
|1
|2
|7
|Нью-Джерси
|2
|1
|1
|2
|8
|Филадельфия
|3
|0
|3
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|3
|2
|1
|4
|2
|Флорида
|3
|1
|2
|4
|3
|Монреаль
|2
|1
|1
|3
|4
|Оттава
|1
|1
|0
|2
|5
|Баффало
|2
|1
|1
|2
|6
|Тампа-Бэй
|2
|1
|1
|2
|7
|Торонто
|3
|1
|2
|2
|8
|Детройт
|2
|0
|2
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|2
|2
|0
|4
|2
|Миннесота
|2
|2
|0
|4
|3
|Юта
|3
|2
|1
|4
|4
|Виннипег
|2
|1
|1
|3
|5
|Сент-Луис
|2
|1
|1
|2
|6
|Нэшвилл
|2
|1
|1
|2
|7
|Даллас
|2
|0
|2
|0
|8
|Чикаго
|3
|0
|3
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|3
|2
|1
|5
|2
|Анахайм
|2
|2
|0
|4
|3
|Сан-Хосе
|2
|2
|0
|4
|4
|Сиэтл
|3
|2
|1
|4
|5
|Вегас
|3
|2
|1
|4
|6
|Ванкувер
|4
|2
|2
|4
|7
|Лос-Анджелес
|2
|0
|2
|1
|8
|Калгари
|3
|0
|3
|0
|5.10
|01:00
|Рейнджерс – Юта
|4 : 2
|5.10
|03:00
|Сиэтл – Калгари
|6 : 1
|5.10
|03:00
|Анахайм – Флорида
|3 : 2 ОТ
|5.10
|04:00
|Ванкувер – Вегас
|2 : 3