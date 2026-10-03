FONBET и Овечкин запустили «Великую Погоню. Абсолютный рекорд»

Александр Овечкин начинает новый сезон в НХЛ — в центре внимания вновь окажется капитан «Вашингтона», который продолжает погоню за историческими достижениями Уэйна Гретцки.

Главной целью Ови в этом сезоне станет очередная историческая отметка — абсолютный рекорд по сумме голов в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ. Болельщики смогут следить за продвижением Александра к рекорду и одновременно соревноваться между собой, зарабатывая баллы в рамках проекта от Ови и FONBET — «Великая Погоня. Абсолютный рекорд».

Александр Овечкин.

Участников ждет эксклюзивная коллекция атрибутики «1017», мерч с автографом Александра Овечкина, а также уникальные бабл-хэды. Их дизайн будет меняться каждый месяц и отражать разные этапы и знаковые моменты карьеры Овечкина в НХЛ.

Как принять участие:

Зайти на сайт проекта. Делать прогнозы на личную статистику Александра Овечкина и матчи «Вашингтон Кэпиталз». Проходить тематические квизы и участвовать в игровых активностях.

Топ-10 игроков по итогам каждого месяца получат эксклюзивные призы!

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