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FONBET и Овечкин запустили «Великую Погоню. Абсолютный рекорд»

Александр Овечкин начинает новый сезон в НХЛ — в центре внимания вновь окажется капитан «Вашингтона», который продолжает погоню за историческими достижениями Уэйна Гретцки.

Главной целью Ови в этом сезоне станет очередная историческая отметка — абсолютный рекорд по сумме голов в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ. Болельщики смогут следить за продвижением Александра к рекорду и одновременно соревноваться между собой, зарабатывая баллы в рамках проекта от Ови и FONBET — «Великая Погоня. Абсолютный рекорд».

Александр Овечкин.

Участников ждет эксклюзивная коллекция атрибутики «1017», мерч с автографом Александра Овечкина, а также уникальные бабл-хэды. Их дизайн будет меняться каждый месяц и отражать разные этапы и знаковые моменты карьеры Овечкина в НХЛ.

Как принять участие:

  1. Зайти на сайт проекта.

  2. Делать прогнозы на личную статистику Александра Овечкина и матчи «Вашингтон Кэпиталз».

  3. Проходить тематические квизы и участвовать в игровых активностях.

Топ-10 игроков по итогам каждого месяца получат эксклюзивные призы!

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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 4 3 1 6
2 Питтсбург 2 2 0 4
3 Каролина 3 1 2 3
4 Айлендерс 2 1 1 2
5 Вашингтон 2 1 1 2
6 Коламбус 2 1 1 2
7 Нью-Джерси 2 1 1 2
8 Филадельфия 3 0 3 2
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 3 2 1 4
2 Флорида 3 1 2 4
3 Монреаль 2 1 1 3
4 Оттава 1 1 0 2
5 Баффало 2 1 1 2
6 Тампа-Бэй 2 1 1 2
7 Торонто 3 1 2 2
8 Детройт 2 0 2 0
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 2 2 0 4
2 Миннесота 2 2 0 4
3 Юта 3 2 1 4
4 Виннипег 2 1 1 3
5 Сент-Луис 2 1 1 2
6 Нэшвилл 2 1 1 2
7 Даллас 2 0 2 0
8 Чикаго 3 0 3 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 3 2 1 5
2 Анахайм 2 2 0 4
3 Сан-Хосе 2 2 0 4
4 Сиэтл 3 2 1 4
5 Вегас 3 2 1 4
6 Ванкувер 4 2 2 4
7 Лос-Анджелес 2 0 2 1
8 Калгари 3 0 3 0
Результаты / календарь
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
5.10 01:00 Рейнджерс – Юта 4 : 2
5.10 03:00 Сиэтл – Калгари 6 : 1
5.10 03:00 Анахайм – Флорида 3 : 2 ОТ
5.10 04:00 Ванкувер – Вегас 2 : 3
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