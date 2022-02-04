Камран Алиев покинул «Химки» и будет выступать за «СКА-Хабаровск»

Полузащитник Камран Алиев расторг контракт с «Химками», сообщает Instagram клуба. Футболист закончит сезон в «СКА-Хабаровск».

Полузащитник Камран Алиев расторг контракт с «Химками», сообщает Instagram клуба. Футболист закончит сезон в «СКА-Хабаровск».

«Для меня «Химки» — это родной клуб, — сказал Алиев. Я навсегда запомню время, проведённое в команде. «Химки» дали мне дорогу в большой футбол: я надевал красно-черную футболку в школе, играл за молодёжку, выступал за главную команду, забивал в премьер-лиге. Это действительно незабываемые эмоции, которые останутся со мной на протяжении всей карьеры.

Хочу отметить, что в этом клубе всегда был хороший коллектив и потрясающая взаимопомощь в команде. Уходить непросто, но я от души хочу поблагодарить болельщиков, которые меня поддерживали. Спасибо всем тренерам, с которыми я работал. Благодарю партнеров, административный штаб и всех сотрудников клуба. Желаю клубу решения поставленных задач! Спасибо за все, буду скучать!".

Алиев провел за красно-черных 88 матчей, становился лучшим бомбардиром команды в сезоне ФНЛ-2019/20, вместе с клубом дошел до финала Кубка России и дебютировал в премьер-лиге.