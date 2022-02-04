«Локомотив» и «Мальме» сыграли вничью в товарищеском матче

«Локомотив» и «Мальме» сыграли вничью в товарищеском матче на тренировочном сборе в Марбелье (Испания). Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе «Локомотива» гол забил Ян Кухта. У «Мальме» отличился Патриот Сейдиу.

10 февраля российский клуб сыграет со шведским «Гетеборгом», а 19 февраля встретится с норвежским «Молде».