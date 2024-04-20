Камоцци: «Чалов умеет забивать, он сможет это делать не только в России»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением об игре форварда ЦСКА Федора Чалова.

«Чалов умеет забивать, а это главное. Он сможет это делать в Европе, не только в России. Он уже знает, что такое европейский футбол», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний россиянин провел 33 матча, в которых забил 13 мячей и отдал 4 голевые передачи. Ранее Чалов продлил контракт с ЦСКА до лета 2025 года.